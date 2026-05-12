Çorlu Şahinler Ortaokulu Türkiye Şampiyonu!

12.05.2026 17:51
Aksaray'da voleybol turnuvasında şampiyon olan Çorlu takımı, kutlamalarını otobüsle yaptı.

AKSARAY'da düzenlenen turnuvada Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Şahinler Ortaokulu'nun voleybol takımı, Türkiye şampiyonu oldu. İlçeye dönen takım, şampiyonluğu üstü açık otobüsle şehir turu atarak kutladı.

Aksaray'da düzenlenen Okullar Arası Türkiye Şampiyonası'na Çorlu'dan katılan Şahinler Ortaokulu voleybol takımı, final maçının ardından şampiyonluğa uzandı. İlçeye dönen öğrenciler, şampiyonluğu üstü açık otobüsle şehir turu atarak kutladı. Öğrencilere, vatandaşlar da araç konvoyu ve alkışlarla destek verdi. Şehir turunun ardından Şahinler Ortaokulu önünde karşılama programı düzenlendi. Öğrenciler burada öğretmenleri, aileleri ve arkadaşları tarafından karşılandı. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı da katıldı.

'CANIGÖNÜLDEN KUTLUYORUM'

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Doğramacı öğrencilerin ilçeye büyük gurur yaşattığını söyledi. Doğramacı, "Hepsini canıgönülden kutluyorum. Yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve futbolcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Yoğun bir çalışma süreci geçirdiler, bizler de yakından takip ettik. Her turnuvada başarılı sonuçlar aldılar. Daha önceki yıllarda da başarı sağlayan bir okulumuz. Voleybol artık okulda ciddi bir gelenek haline geldi. Dediğim gibi değerli yöneticilerimizi, öğretmenlerimizi ve değerli kızlarımızı, gençlerimizi kutluyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan da öğrencilerin elde ettiği başarının Çorlu adına büyük gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Çorlu'da artık bir gelenek oluştu. Bu 3'üncü kupa diye hatırlıyorum. Tüm emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum. Süreci iyi biliyorum; salon bulmakta zorlanılan, antrenmanlarla ilgili sıkıntı yaşanan bir süreçti. Bu süreci takip etmek gerçekten önemli bir destek gerektiriyor. Tabii ki zafere ulaşan öğrencilerimiz, en güçlü alkışı hak ediyorlar. Kendilerini tekrar tekrar tebrik ediyorum. İnşallah seneye de bu başarı devam edecektir diye temenni ediyorum" diye konuştu.

Kutlama programı, öğrencilerin şampiyonluk kupasıyla toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: DHA

