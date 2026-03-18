Çorlu STK Platformu\'ndan 18 Mart açıklaması

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, 18 Mart dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Belediye Hizmet Binası önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasını, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Kurtuluş Ay okudu.

Ay, açıklamasında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 111. yılında, Çanakkale'de destan yazan ve "Çanakkale geçilmez" dedirten kahramanları rahmet ve şükranla andıklarını söyledi.

Tarihte eşine az rastlanan bu destanın, vatanı ve milletinin bekası için canını ortaya koyan yüz binlerce kahramanın eseri olduğunu belirten Ay, Çanakkale'de milletin kadın - erkek, genç - yaşlı, asker ve komutanıyla tek vücut olarak mücadele ettiğini kaydetti.

Ay, bu mücadelenin mazlum milletlere de umut olduğunu belirterek, "Çanakkale'den ve ardından İstiklal Harbi'nden alınan ilhamla Kurtuluş Savaşı kazanılmış, bir milletin yeniden doğuşu mümkün olmuştur. Çanakkale, millet olarak ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar kader ortaklığımızı da yansıtır." dedi.

Ay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Çanakkale'den yazılan destandan alacağımız derslerin başında birlik ve beraberliğimize sahip çıkmak gelmektedir. Çanakkale ruhu, bu milletin yolunu ve istikametini aydınlatmaya devam edecektir. Çorlu Sivil Toplum Kuruluşları olarak, geçmişten ders çıkararak daha güçlü bir Türkiye için çalışılması gerektiğine inanıyoruz. Gençlerimizin bu bilinçle yetiştirilmesi ve Çanakkale ruhunun yaşatılması büyük önem taşımaktadır. Bu vesileyle 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

Basın açıklamasının ardından mehter ekibi marş dinletisi sundu.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuveyt’te engellenen füze ve İHA parçaları 2 kişiyi yaraladı Kuveyt'te engellenen füze ve İHA parçaları 2 kişiyi yaraladı
Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto Fenerbahçe taraftarından sessiz protesto
DSÖ’den Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı DSÖ'den Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilimin azaltılması çağrısı
Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel
ABD Büyükelçisi Netanyahu’nun hayatta olup olmadığını kontrol etti ABD Büyükelçisi Netanyahu'nun hayatta olup olmadığını kontrol etti
Bir ayrılık daha Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor Bir ayrılık daha! Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor

17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:22
“Neden Türk Milli Takımı’nı seçtin“ sorusuna Kenan’dan olay yanıt
"Neden Türk Milli Takımı'nı seçtin?" sorusuna Kenan'dan olay yanıt
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:44
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e: Oraya niye uğradın, açıkla
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e: Oraya niye uğradın, açıkla
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 17:46:36. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.