Çorlu Tarım Fuarı 17. kez açıldı - Son Dakika
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Çorlu Tarım Fuarı 17. kez açıldı

Bu yıl 17.'si düzenlenen Çorlu Tarım Fuarı, törenle açıldı. Fuar, Çorlu Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen törenle başladı. Çorlu Kaymakamı Murat Eren, açılış konuşmasında fuarın bölge için önemini vurgulayarak, Tekirdağ'ın tarım topraklarının en fazla kullanıldığı bölge olduğunu belirtti. Fuar, 3 Ağustos Cumartesi gününe kadar ziyaretçilere açık olacak.

29.07.2024 21:27
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Bu yıl 17.'si düzenlenen "Çorlu Tarım Fuarı" törenle açıldı.

Çorlu Fuar Alanında düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, açılışta yaptığı konuşmada, bu tür fuarların bölge için çok önemli olduğunu belirtti.

Fuarın, Türkiye'nin en büyük açık hava tarım fuarlarından bir olduğunu ifade eden Eren, konuşmasına şöyle devam etti:

" Tekirdağ, Türkiye'de tarım topraklarının en fazla kullanıldığı bölge. Sadece tarım toprakları değil, sadece Çorlu ilçemizde Trakya'nın en büyük kent merkezine sahip bir konumdayız. Bu anlamda da çok şanslı bir durumdayız. İlimizde iki tane tarım fuarı düzenleniyor biri Çorlu'da biri de Tekirdağ merkez Süleymanpaşa'da. İkisi de ulusal bazda çok güzel işlere imza atıyor. İlimiz, Türkiye'deki en önemli tarım bölgeleri arasında. Bu anlamda bu fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) Başkanı İzzet Volkan'ın yaptığı selamlama konuşmalarının ardından, fuarın açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Eren ve protokol üyeleri stantları gezerek firma sahiplerinden bilgi aldı.

Fuar 3 Ağustos Cumartesi Gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çorlu Tarım Fuarı 17. kez açıldı - Son Dakika

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