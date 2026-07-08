Çorlu Tren Faciası'nda Adalet Çığlığı

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 8 Temmuz 2018'deki Çorlu Tren Faciası'nın ihmalin, denetimsizliğin ve cezasızlık düzeninin sonucu olduğunu belirterek, ailelerin adalet mücadelesinin yanında olduklarını ifade etti.

Hatimoğulları ve Bakırhan, 8 Temmuz 2018'de 7'si çocuk olmak üzere 25 kişinin hayatını kaybettiği Çorlu Tren Faciası'na ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı.

Hatimoğulları, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"8 yıl önce bugün, Çorlu Tren Katliamı'nda 25 canımızı kaybettik… Bu kayıp bir 'kader' değil; ihmalin, denetimsizliğin, rantı insan hayatının önüne koyan anlayışın ve cezasızlıkla büyüyen bir düzenin sonucuydu. Çorlu'da yaşanan ve hala dinmeyen bu acı sorumluluğun nasıl görmezden gelindiğinin ve insan hayatının nasıl değersizleştirildiğinin en ağır örneklerinden biri olarak duruyor. Ailelerin yıllardır sürdürdüğü onurlu adalet mücadelesinin yanındayız. Çorlu Tren Katliamı'nda kaybettiğimiz canlarımızı saygıyla anıyorum. Onları asla unutmayacağız. Gerçek sorumlular hesap verene, acılar kabuk bağlayana dek adalet talebimizi büyütmeye devam edeceğiz."

"ÇORLU'DA ADALET RAYLARIN ALTINDA KALDI"

Tuncer Bakırhan ise açıklamasında şunları kaydetti:

"8 yıl önce, ihmaller zincirinin sonucu olarak yaşanan Çorlu Tren Katliamı'nda 7'si çocuk 25 yurttaşımız yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı. Bu bir kaza değil; denetimsizliğin, sorumsuzluğun ve cezasızlık düzeninin ağır sonucuydu. Çorlu'da adalet rayların altında kaldı. Yıllar süren yargılamalara rağmen gerçek sorumluların tamamı hesap vermedi. İhmali cezasız bırakan, sorumluluğu ödüllendiren bir düzen ne acıları dindirir ne de toplumsal vicdanı onarır. Çorlu'da yitirdiğimiz canları saygı ve özlemle anıyor, ailelerin adalet mücadelesinin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."