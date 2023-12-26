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Çorlu ve Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Çorlu ve Çerkezköy'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Çorlu ilçesinde durumundan şüphelenilen 3 şüpheli üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilerek gözaltına alındı. Aynı şekilde Çerkezköy ilçesinde bir takside yolcu olarak bulunan şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çorlu ve Çerkezköy\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
26.12.2023 - 10:01,
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Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Havuzlar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri B.G, E.Y. ve Ş.D'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Taksideki yolcu üzerinde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde takside yolcu olarak bulunan şüphelinin yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yaptığı uygulamada bir taksiyi durdurdu.

Ekipler, takside yolcu olarak bulunan A.V'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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