Çorluspor Teknik Direktörü Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 kulübünün teknik direktörü Ersin Aka, yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Muhittin Mahallesi'nde yolda yürüyen Teknik Direktör Ersin Aka'ya maskeli bir kişi tarafından ateş açıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aka, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.