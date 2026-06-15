Çoruh Nehri'nde Kaybolan Baba-Oğul Aranıyor - Son Dakika
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Çoruh Nehri'nde Kaybolan Baba-Oğul Aranıyor

15.06.2026 12:41
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Artvin'de kazada Çoruh Nehri'ne uçan kamyonette kaybolan baba ve oğlu için arama çalışmaları sürüyor.

1) ÇORUH NEHRİ'NE UÇAN KAMYONETTE KAYBOLAN BABA-OĞUL ARANIYOR (2)

ARDAHAN'A ARI NAKLETMİŞLER

Artvin'de kamyonetin Çoruh Nehri'ne uçması sonucu kaybolan Selahaddin (65) ile oğlu Mecit Kaya (45) için arama çalışmaları sürüyor. Baba ve oğlunun önceki gün arı nakletmek için Ardahan'a gittikleri, dönüş yolunda ise kaza geçirdikleri ortaya çıktı. Baba ve oğlunun, debisi yüksek nehirde kamyonette olabileceğini değerlendiren ekipler, aracı sudan çıkarmak için nehir kenarına iş makineleriyle yol açma çalışması başlattı. Kaya ailesinin fertleri de bölgeye gelerek bekleyişlerini sürdürüyor.

'BEKLEYİN YARIN YOLA ÇIKARSINIZ' DENMİŞ

Kazadan önce en son baba ve oğluyla birlikte olan Yaşar Gür, "Cumartesi günü gece saatlerinde 2 farklı araçla Ardahan'a arı bırakmaya gitmiştik. Arıları oraya bıraktık. Dönüşte geç saat olmuştu. Yanımdaki arkadaş Selahaddin Kaya'ya 'araçta sanki arıza var, su kaçıyor, bekleyin yatın yarın yola çıkarsınız' dedi. Onlar da 'yakıt alıp yatarız' demişler. Biz kaldık, onlar yola devam etti. Yakıtı almışlardı tekrar aradım, dağı iniyorlardı. Ben de sonra uyudum. Muhtemelen dün sabah 05.30 sıralarında buradan geçmişler. Baba ve oğlu vardı araçta. Olayı duyar duymaz Ardahan'dan ben de buraya geldim" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Artvin, Yaşam, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çoruh Nehri'nde Kaybolan Baba-Oğul Aranıyor - Son Dakika

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