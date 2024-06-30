Çorum Alaca\'da 4 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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ÇORUM'un Alaca ilçesinde 4 aracın karıştığı ve 2'si poli,s 3 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alaca ilçesi Zile Caddesi'nde Aslan A. yönetimindeki 19 ADY 154 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak A 7672 plakalı polis otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan polis otosu da park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada polis memurları Burhan Kayhan (31) ve Kadir Yanıçum (34) ile Ömer Çelik (47) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan otomobil sürücüsü yakalanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.