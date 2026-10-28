Çorum Alaca'da cip ile çarpışan otomobil duvara çarptı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum Alaca'da cip ile çarpışan otomobil duvara çarptı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Çorum Alaca\'da cip ile çarpışan otomobil duvara çarptı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Çorum'un Alaca ilçesinde, Çorum-Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında otomobil ile cip çarpıştı; kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Savrulan otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada yaralanan 2 kişi Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çorum- Yozgat kara yolu Koçhisar Barajı yakınlarında meydana geldi. 66 ABL 208 plakalı otomobil ile 34 FB 4234 plakalı cip çarpıştı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çorum Alaca'da cip ile çarpışan otomobil duvara çarptı, 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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