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Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 7 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 7 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 7 zanlıyı takibe aldı. Gözaltına alınan zanlılardan 5'i cezaevine gönderilirken, yapılan aramalarda 532 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çorum\'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 7 zanlıdan 5\'i cezaevine gönderildi
06.01.2024 - 16:31,
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Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen zanlıları takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Ö.Ö, O.Ö, E.B, C.D, B.A, F.D. ve E.B. gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramada 532 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Ö, O.Ö, E.B, C.D ve B.A. tutuklandı, F.D. ile E.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'un Alaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 7 zanlıdan 5'i cezaevine gönderildi - Son Dakika
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