Çorum Belediye Başkanı, Su Tasarrufu İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çorum Belediye Başkanı, Su Tasarrufu İçin Çağrıda Bulundu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte su tüketiminin son 5 yılın zirvesine ulaştığını belirterek, vatandaşlara şebeke suyunu tasarruflu kullanma çağrısında bulundu. Aşgın, su kaynaklarının yeterince beslenemediği kış döneminde su tüketimine dikkat çekerek, suyun daha temkinli ve israf etmeden kullanılması gerektiğini vurguladı. Barajlardaki su rezervlerinin azaldığını belirten Aşgın, bağ bahçe sulamaları, araç ve halı yıkamaları gibi işlerde şebeke suyunun kullanılmamasını istedi.

01.07.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte su tüketiminin son 5 yılın zirvesine ulaştığını belirterek, vatandaşlara şebeke suyunu tasarruflu kullanma çağrısında bulundu.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'da kış döneminde yağışların beklenen düzeyde olmadığını, dolayısıyla su kaynaklarının da yeterince beslenemediğini vurguladı.

Şu anda su temini konusunda sorun yaşanmadığını aktaran Aşgın, "Bir sıkıntı yaşamıyor olsak da kuraklığın devam etme ihtimalini de göz önünde bulundurarak suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf etmeden kullanmalıyız." ifadesini kullandı.

Barajlardaki durumla ilgili bilgi paylaşan Aşgın, şunları kaydetti:

"Son 12 günde Koçhisar Barajı'nda 1 milyon 848 bin metreküp, Hatap, Yeni Hayat barajlarında 200 bin metreküp kullanılabilir su rezervi azalmıştır. Şebekeye verilen su miktarı mayıs ayına göre haziran ayında yüzde 20 artış göstermiştir. Şebekeye verilen günlük su miktarı, 75 bin 673 metreküp su ile son 5 yılın rekor seviyesine ulaşmıştır. Şebekeye verilen su tüketim oranımız saniyede 580 litreden 750 litreye çıkmıştır."

Şebeke suyu temin edilen Hatap Barajı'nın yüzde 35,56, Yeni Hayat Barajı'nın yüzde 42,65, Koçhisar Barajı'nın yüzde 16,32 doluluk oranına sahip olduğuna dikkati çeken Aşgın, bağ bahçe sulamaları, araç ve halı yıkamaları gibi işlerde şebeke suyunun kullanılmamasını istedi.

Kaynak: AA

Halil İbrahim Aşgın, Şebeke, Bahçe, Çorum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum Belediye Başkanı, Su Tasarrufu İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:10 Özel’den Kayseri’deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan’a yanıt Özel'den Kayseri'deki olaylar için muhalefeti suçlayan Erdoğan'a yanıt
14:52 Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor Cumhurbaşkanlığından açıklama var Köprü ve otoyol ücretlerine zam mı geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
14:25 Kayseri’deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı Kayseri'deki olaylara ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu muhalefete attı
14:18 Sinan Ateş davasında “Ben azmettirdim“ itirafı Mahkeme başkanı “Sen ne anlatıyorsun“ diye azarladı Sinan Ateş davasında "Ben azmettirdim" itirafı! Mahkeme başkanı "Sen ne anlatıyorsun" diye azarladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 19:33:45. #1.11#
SON DAKİKA: Çorum Belediye Başkanı, Su Tasarrufu İçin Çağrıda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement