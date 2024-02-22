Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri Sıfır Atık Belgesi Aldı - Son Dakika
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Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri Sıfır Atık Belgesi Aldı

Çorum Belediyesi Sosyal Tesisleri Sıfır Atık Belgesi Aldı

Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren sosyal tesisler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, tesislerin sıfır atık kapsamında örnek çalışmalar yaptığı ve belgelerin teslim edildiği belirtildi. Ayrıca, belediye bünyesinde kurulan atık getirme merkezi sayesinde çeşitli atıkların ekonomiye kazandırıldığı ifade edildi.

22.02.2024 18:28
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Çorum Belediyesi bünyesindeki sosyal tesislerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından "Sıfır Atık Belgesi" aldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, 2017 yılında "Sıfır Atık Projesi" başlatıldığı hatırlatıldı.

Çorum Belediyesinin sıfır atık kapsamında örnek çalışmalar yaptığı belirtilen açıklamada, "Çorum Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Millet Bahçesi, Güngörmüşler, Velipaşa Kahvecisi, Meydan Sosyal Tesisleri ve Pir Baba Sosyal Tesisleri gerekli kriterleri yerine getirerek Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı. Belgeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Çorum Belediyesi yetkililerine teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, belediye bünyesinde kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi sayesinde kentteki kağıt, karton, plastik, ahşap, metal, cam, elektrik-elektronik, ilaç, yağ, inşaat ve tekstil atıkları ile kurşunlu pil, floresan lamba ve civa içeren atıkların ekonomiye kazandırıldığı aktarıldı.???????

Kaynak: AA

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