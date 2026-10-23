Çorum'da 1080 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Çorum'da 1080 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Çorum\'da 1080 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Çorum'da kaçak içki üretimi ve ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adresinde 1080 litre el yapımı fermente alkollü içki, 84 litre satışa hazır distile alkollü içki, 10 şişe gümrük kaçağı içki ve bakır damıtma düzeneği ele geçirildi.

Çorum'da kaçak içki üretimi ve ticareti yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak içki üretimi yaptığı belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreste yapılan aramada 1080 litre el yapımı fermente alkollü içki, 84 litre satışa hazır distile alkollü içki, 10 şişe gümrük kaçağı içki ve bakır damıtma düzeneği ele geçirildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'da 1080 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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