Çorum'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Çorum'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü

Çorum'da Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde'de çıkan yangın, 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na sıçradı. Çorum Belediyesi itfaiyesi ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dekar ağaçlık alan etkilendi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

04.07.2024 20:59
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Çorum'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü.

Mimar Sinan Mahallesi Ankara Yolu 3. Cadde'de kuru otların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi itfaiyesi ile Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangını söndürdü.

Yaklaşık 2 dekar ağaçlık alanın etkilendiği bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çorum'da 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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