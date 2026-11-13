Çorum'da alkollü sürücünün otomobili refüje çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da alkollü sürücünün otomobili refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

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Çorum\'da alkollü sürücünün otomobili refüje çarptı, 2 kişi yaralandı
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Çorum'da Fatih Caddesi'nde refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpan otomobil karşı şeride geçti, sürücü ile araçtaki bir kişi yaralandı. Yaralılar Hitit Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı, sürücünün alkollü olduğu belirlendi ve cadde bir süre trafiğe kapandı.

Çorum'da otomobilin refüjdeki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İ.G'nin kullandığı 19 FB 979 plakalı otomobil, Fatih Caddesi İl Jandarma Komutanlığı önünde refüjde bulunan ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı.

Refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan A.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin çarparak devirdiği ağaçlar ve aydınlatma direği nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Aracın, ağaçların ve direğin kaldırılmasının ardından yolda ulaşım normale döndü.

Öte yandan polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü İ.G'nin alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: AA
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