Çorum\'da Apartmandan 3 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Çorum'da kötü koku nedeniyle şikayet edilen bir apartman dairesinden belediye ekiplerince 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Kale Mahallesi Ata Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın sakinleri, H.S'nin yaşadığı bodrum katındaki daireden çevreye kötü koku yayıldığı ihbarında bulundu.

Şikayet üzerine adrese giden Çorum Belediyesi ekiplerince yapılan incelemede, evin odalarının çöp ve atık malzemelerle dolu olduğu belirlendi.

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce evde temizlik çalışması başlatıldı.

Belediye personelinin evden çıkardığı çöpler iş makinesiyle kamyona yüklendi. Daireden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından evde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.