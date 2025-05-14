Çorum\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Çorum'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde Mutlu C. ve Satılmış K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Satılmış K, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı ameliyata alındı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.