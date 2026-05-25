Çorum'da Bıçaklı Kavga: İki Genç Yaralı

25.05.2026 23:54
Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki U.G. ve B.Ç. bıçakla yaralandı.

Çorum'da 17 yaşındaki iki genç, bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde'de iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.G. ve B.Ç. bıçakla yaralandı.

Yaralı gençler, bir akrabalarının yardımıyla olay yerinden ayrılırken 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Güncel, Polis, Yaşam, Kavga, Çorum, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victor Osimhen’e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
Borussia Dortmund Salih Özcan’a veda etti
İran’da peş peşe patlama sesleri
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
