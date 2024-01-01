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Çorum'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde A.C.E. (16) ile abisi M.M.E. (22) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.C.E, abisini bıçakla yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı M.M.E, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli A.C.E ise polis tarafından gözaltına alındı.

Çorum\'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
01.01.2024 - 22:01,
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Çorum'da bıçaklı kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

A.C.E. (16) ile abisi M.M.E.(22) arasında Gülabibey Mahallesi Beytepe 3. Cadde'deki evde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C.E, ağabeyini bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.M.E sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli A.C.E polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Çorum, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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