EVDEN ALACAĞI İÇİN ÇIKMIŞ
Çorum'da arazide gömülü boğazı kesilmiş cesedi bulunan Yücel Kolçak'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi. Kolçak ile M.K. arasında alacak verecek meselesi olduğu, Kolçak'ın, alacağı için M.K.'nin yanına gittiği ve cinayetin burada M.K. tarafından işlendiği öne sürüldü.
Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Cinayet Şüphesi: 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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