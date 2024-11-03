Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika
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Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı

Çorum'daki 5 katlı binada meydana gelen doğalgaz patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 33 yaralandı.

03.11.2024 23:11
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1) ÇORUM'DA 5 KATLI BİNADA DOĞAL GAZ KAYNAKLI PATLAMA: 1 ÖLÜ, 33 YARALI (5)

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çorum'da 5 katlı binada meydana gelen doğalgaz patlaması bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, patlamadan sağ kurtulanlar o anları anlattı. Patlamanın yaşandığı apartmana 10 metre mesafede bulunan ve Osmancık caddesinde esnaflık yapan Keramettin Yıldız, "İş yerimde oturuyordum ve yan binada şiddetli bir patlama oldu. Ben kendimi dışarıya zor attım. Ortalık perişan oldu, ben canımı zor kurtardımö dedi.

DEPREM OLUYOR SANDIK

Patlama sırasında iş yerinde olan Mehmet Kozan isimli kıraathane işletmecisi ise, "Ben kıraathanemde ocakta bardak yıkıyordum. Şiddetli bir patlama oldu. Panikle herkes dışarıya koşturdu. Deprem oluyor sandık, dışarısı toz dumandı" diye konuştu .

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 33 Yaralı - Son Dakika

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