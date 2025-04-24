Çorum'da Dronla Sigara İzmariti Denetimi: 8 Kişiye Ceza

Yere sigara izmariti atanlara dronlu denetim

ÇORUM - Çorum'da yere sigara izmariti atanlara yönelik yürütülen dron destekli denetimlerde 8 kişiye para cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde kurulan "çevre zabıta" ekibi, şehir merkezinde yerlere sigara izmariti atanlara yönelik dron destekli denetimlerine başladı.

Zabıta Müdürlüğü tarafından kurulan ekip, ilk olarak halkı bilgilendirme broşürleriyle bilinçlendirme çalışması yürüttü. Ardından dron, yaka kamerası ve şehir izleme kameraları ile denetimlere başlandı. Denetimlerde 3 gün içerisinde 8 kişiye yere sigara izmariti atarak çevreyi kirlettikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu çerçevesinde 450 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın talimatları doğrultusunda denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade ederek, "Kamusal alanlarda yere sigara izmariti atanlar, Kabahatler Kanunu'na istinaden cezai işleme tabi tutulmaktadır. Denetimlerde zabıta personelimizin yaka kameraları, drone ve şehir izleme sistemlerinden faydalanıyoruz. Son üç gün içerisinde yapılan kontrollerde, yere sigara izmariti attığı tespit edilen 8 kişiye idari para cezası kesilmiştir" dedi.

Uygulamanın devam edeceğini belirten Göyhan, tüm vatandaşlardan çevrenin temiz tutulması konusunda daha duyarlı olmasını istedi.