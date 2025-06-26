Çorum’da Düz Kontakla Araç Çalan 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Çorum’da Düz Kontakla Araç Çalan 2 Zanlı Yakalandı

Çorum’da Düz Kontakla Araç Çalan 2 Zanlı Yakalandı
26.06.2025 08:03
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Çorum'da park halindeki otomobili çalan 2 zanlı, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Çorum'da park halindeki otomobili "düz kontak" yöntemiyle çalıştırarak çaldığı belirlenen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.Ç'ye ait 06 AY 0709 plakalı otomobil Bahçelievler Mahallesi Dumlupınar 25. Sokak'tan çalındı.

İhbar üzerine polis ekiplerince kent genelinde çalışma başlatıldı.

Olaydan kısa süre sonra çalınan otomobil Çepni Mahallesi Kavafiyeciler Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera incelemelerinde otomobili "düz kontak" yöntemiyle çalıştırıp çaldıkları tespit edilen E.Y. ve A.Ö, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından otomobil sahibine teslim edildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Hırsızlık, Otomobil, Polis, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum’da Düz Kontakla Araç Çalan 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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