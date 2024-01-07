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ÇORUM'da Ehliyetsiz Sürücüye 63 Bin 950 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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ÇORUM'da Ehliyetsiz Sürücüye 63 Bin 950 TL Cezai İşlem Uygulandı

ÇORUM'da 'dur' ihtarına uymayıp, otomobil ile kaçan ehliyetsiz sürücü H.A.'ya toplam 63 bin 950 TL ceza kesildi. H.A.'ya yılbaşı akşamı da ceza kesildiği tespit edildi. Olayda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda şüpheli yakalandı ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. H.A.'ya toplamda 63 bin 950 TL ceza kesildiği açıklandı.

ÇORUM\'da Ehliyetsiz Sürücüye 63 Bin 950 TL Cezai İşlem Uygulandı
07.01.2024 - 11:14,
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ÇORUM'da 'dur' ihtarına uymayıp, otomobil ile kaçan ehliyetsiz sürücü H.A.'ya toplam 63 bin 950 TL ceza kesildi. H.A.'ya yılbaşı akşamı da ceza kesildiği tespit edildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Karşıyaka 1. Sokak'ta meydana geldi. Uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.A.'nın kullandığı 19 ACC 261 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, aracı ile kaçtı. Ekipler, 15 dakika süren takip sonrası şüpheliyi Mehmet Akif Caddesi'nde yakaladı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu, bu nedenle kaçtığı belirlendi. Otomobil trafikten menedilirken, H.A. 'dur ihtarına uymamaktan, drift atmaktan, kamu güvenliğini tehlikeye düşürmekten ve ehliyetsiz araç kullanmak'tan toplam 63 bin 950 TL ceza kesildi. H.A.'ya yılbaşı akşamı da trafik kurallarına uymamaktan 42 bin TL ceza uygulandığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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