Çorum'da, otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 19 ACD 658 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Yukarı Kapaklı Bağları mevkisinde elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde araçta içki şişeleri olduğu tespit edildi.
Kazada yaralanan E.B'nin kendi imkanlarıyla kentteki özel hastaneye gittiği belirlendi.
1,47 promil alkollü olduğu belirlenen E.B. polise verdiği ifadede, aracı kendisinin kullanmadığını, araçta yolcu olarak bulunduğunu öne sürdü.
Polis, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Elektrik Direğine Çarpan Otomobilde 1 Yaralı - Son Dakika
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