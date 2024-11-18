Çorum\'da Elektrikli Motosiklet Kazası

Çorum'da üç tekerlekli elektrikli motosikletten düşen kadın yaralandı.
Hanife K. (70) idaresindeki araç, Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 13. Sokak'ta devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yaşlı kadın, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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