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Çorum'da FETÖ üyesi tutuklandı

Çorum\'da FETÖ üyesi tutuklandı

Çorum'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.02.2024 19:15
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Çorum'da, FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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