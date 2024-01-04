Çorum\'da freni arızalanan tır refüje çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmadan durabildi

Çorum'da freni arızalanan tırın, sürücünün manevrasıyla refüje çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmadan durabildiği kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

Görüntüde, Gürcistan uyruklu Shota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı tırın, ışıklarda bekleyen araçlara çarpmamak için refüje çıkması ve trafik lambasını devirdiği anlar yer aldı.

Gürcistan'dan Adana'ya iş makinesi taşıyan Gürcistan uyruklu Shota Zoidze idaresindeki SS-073-00 plakalı tırın freni dün akşam saatlerinde Samsun- Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı yakınlarında arızalanmıştı. Tır, sürücünün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için manevra yapması sonucu yaklaşık 80 metre refüjde ilerledikten sonra trafik levhaları ve lambasına çarparak durabilmişti.