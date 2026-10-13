Çorum'da Gökhan Günaydın, fon dolandırıcılığının 830 milyar lirayı aştığını söyledi - Son Dakika
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Çorum'da Gökhan Günaydın, fon dolandırıcılığının 830 milyar lirayı aştığını söyledi

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Çorum\'da Gökhan Günaydın, fon dolandırıcılığının 830 milyar lirayı aştığını söyledi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Çorum Mecitözü'nde fon dolandırıcılığının 830 milyar lirayı aştığını ve 214 üst düzey AKP'linin işin içinde olduğunu söyledi. Günaydın, Merkezi Kayıt Kuruluşu bilgilerinin yayımlanmadığını eleştirdi ve şantaj iddialarını reddetti.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, fonda spekülasyon konusuna değinirken, "214 tane üst düzey AKP'linin bu işin içerisinde parmağının olduğu belli. Bizim belediye başkanlarımız tutuklanınca kollarına iki sıra polis giriyor, onların fotoğrafını bütün Türkiye'ye dağıtıyorsun, Sinem Dedadaş'ın evinden alınışını yayımlıyorsun, Mersin'de bir kadıncağızın ev haliyle kapıyı açmasını utanmadan yayımlıyorsun. Bu fon hırsızlarını, lekelenmeme hakkının arkasına saklanarak yayımlamıyorsun" diye konuştu.

Günaydın, partisinin Mecitözü ilçe binasının açılış töreninin ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon dolandırıcılığı iddialarına değinen Günaydın, olayın büyüklüğünü Banker Kastelli olayına ilişkin zararla karşılaştırdı ve iktidara eleştiriler yöneltti.

Fon dolandırıcılığının 830 milyar liranın üzerinde bir büyüklüğe sahip olduğunu belirten Günaydın, Banker Kastelli'nin yarattığı zararın 150 milyar lira olduğunu söyledi. İktidar temsilcilerinin yanlış yapanları yanlarında tutmayacaklarına ilişkin açıklamalarını eleştiren Günaydın, "214 tane üst düzey AKP'linin bu işin içerisinde parmağının olduğu, bu paraları götürdükleri belli. Bu, en üst düzeyde ifade ediliyor. Peki bu bilgiler nerede? Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda. Merkezi Kayıt Kuruluşu bilgilerini niye yayımlamıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"LEKELENMEME HAKKIYMIŞ"

Günaydın, fon dolandırıcılığı iddialarıyla ilgili bilgilerin açıklanmamasını eleştirerek, şöyle konuştu:

"Yani memleketi 100 milyarlarca lira dolandıranın lekelenmeme hakkı var. Ama bizim belediye başkanlarımız tutuklanınca kollarına iki sıra polis giriyor; onların fotoğrafını yayımlayıp bütün Türkiye'ye dağıtıyorsun. Sinem Dedadaş'ın sabaha karşı evinden alınışını yayımlıyorsun. Mersin'de bir kadıncağızın ev haliyle kapıyı açmasını utanmadan yayımlıyorsun. Sonra bu fon hırsızlarını lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesinin arkasına saklanarak yayımlamıyorsun."

İsimlerin eninde sonunda ortaya çıkacağını söyleyen Günaydın, "Bu gökyüzü altında hiçbir şey saklı kalmaz. Eninde sonunda bu isimlerin tamamına ulaşılacak. Eninde sonunda ipliğinizi pazara çıkartacağız" dedi.

"BU BİLGİLER DEVLETTE"

Merkezi Kayıt Kuruluşu bilgilerinin ellerinde bulunması halinde tüm bilgileri açıklayacaklarını belirten Günaydın, kendilerine yöneltilen şantaj iddialarını reddetti.

Çağdaş bir hukuk devletinde siyasetten zenginleşenlerin hesap vermesi gerektiğini söyleyen Günaydın, "Bir kere daha söyleyeyim, çağdaş bir hukuk devleti bu çerçevede kim siyasetten zenginleşiyorsa önüne koyar. İçlerinde bir tane YENİ Partili milletvekili varsa öncelikle onu cezalandıralım. AKP'den mevcut milletvekili ve eski, mevcut bakan, eski bakan, mevcut MYK üyesi, buradan palazlanmış adamlar, neyi saklıyorsunuz? Niye saklıyorlar? Çünkü o ip çekildiği zaman arkasından kendileri gelecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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