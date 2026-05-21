Çorum'da Güzellik Salonuna Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da Güzellik Salonuna Dolandırıcılık Operasyonu

21.05.2026 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da güzellik salonu dolandırıcılığına karışan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 7 kişi gözaltında.

Çorum'da bir güzellik salonuna yönelik dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bir güzellik salonuna gelen müşterilerin ödeme aşamasında dikkatini dağıtarak mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kredi çekip parayı kendi hesaplarına aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan H.U, G.A, H.N.B, İ.Ö.B, M.E.G, B.E. ve E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan B.E. ve E.B, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi, diğer şüpheliler ise adliyeye çıkarıldı.

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen S.E, S.C.K. ve C.Ş'nin ise başka suçlardan cezaevinde bulundukları belirlendi.

Zanlılardan H.U, G.A. ve H.N.B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Başka suçlardan cezaevinde bulunan şüpheliler S.E, S.C.K. ve C.Ş. hakkında da tutuklama kararı verildi. Diğer zanlılar İ.Ö.B. ve M.E.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince yürütülen çalışma kapsamında şüphelilerin 10 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Kentte Gazi Caddesi'ndeki bir güzellik salonunda müşterilerin işlemleri sırasında banka bilgilerinin çalınarak hesaplarının boşaltıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatılmış, İl Emniyet Müdürlüğünce dün düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Güzellik Salonuna Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi
Kiev’de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi Kiev'de 24 kişinin hayatını kaybettiği binanın enkazı görüntülendi
İnegöl’de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti İnegöl'de asansör boşluğuna düşen işletme sahibi hayatını kaybetti
Düzce’de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi Düzce'de huzurevinde yangın: 53 kişi tahliye edildi

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 22:52:57. #.0.4#
SON DAKİKA: Çorum'da Güzellik Salonuna Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.