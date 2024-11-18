Çorum\'da Hibe Destekli Tarım Makineleri Teslim Edildi

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Çorum'da tarımsal verimliliği artırmak amacıyla yüzde 70 hibe desteğiyle temin edilen 11 milyon lira bütçeli kombine silaj rulo balya makinesi ve zirai insansız hava aracı, Çorum Ziraat Odası ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Çorum Ziraat Odası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince kentteki çiftçilerin daha iyi şartlarda üretim yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla "Yemde Birlik Gücü Projesi" ve Zirai Mücadelede İHA Kullanımı Projesi" hayata geçirildi.

DOKAP'ın yüzde 70 hibe desteği sağladığı proje kapsamında 11 milyon liraya temin edilen kombine silaj rulo balya makinesi ve zirai insansız hava aracı, törenle sahiplerine teslim edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tarımsal verimliliğin artırılması noktasında önemli bir adım attıklarını söyledi.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir de 2 yıl önce görülen aşırı yağışlar nedeniyle çiftçinin ilaçlama yapmak için araziye girememesinden ötürü zirai insansız hava aracı temin etmek üzere proje hazırladıklarını bildirdi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya ise yeni alınanla birlikte 5 balya makinesine sahip olduklarını, çiftçilere yerine de zamanında hizmet verdiklerini kaydetti.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve İl Genel Meclisi Başkanı Muhammet Fatih Temur da konuşmalarında, makinelerin çiftçilere hayırlı olmasını temenni etti.

Programa, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak da katıldı.