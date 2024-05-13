Çorum'da Hitit Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Çorum'da Hitit Üniversitesi Öğrencileri İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Çorum\'da Hitit Üniversitesi Öğrencileri İsrail\'in Filistin\'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Çorum'da Hitit Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Amerika'daki üniversite eylemlerine destek olmak amacıyla 3 gün sürecek oturma eylemi ve özgürlük nöbeti başlattı. Eyleme öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları destek verdi.

13.05.2024 16:21
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Çorum'da Hitit Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Amerika'daki üniversite eylemlerine destek olmak amacıyla 3 gün sürecek oturma eylemi ve özgürlük nöbeti başlattı.

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde başlatılan oturma eyleminde öğrenciler çadır kurarak pankart açtı.

Eyleme katılan öğrenciler adına açıklamada bulunan Meslek Yüksekokulu öğrencisi Furkan Şentürk, "Bizler üniversite öğrencileri olarak Columbia Üniversitesi'nde başlayarak Amerika'da dalga dalga yayılan Filistin eylemlerine, Çorum'dan da selam gönderiyoruz." dedi.

Şentürk, "Onlar, yaptıkları eylemlerle katil Netanyahu'yu rahatsız ettiler. Üniversitelerin Siyonizm yanlısı tutumuna, polislerin şiddetine rağmen onurlu Filistin direnişine destek verdiler ve vermeye de devam ediyorlar. Yakın tarihin en örgütlü kötülüğü olan Siyonizm'le mücadele sathının daha da genişlemesi için elimizden ne geliyorsa açık yüreklilikle yapmalıyız. Dünyanın tüm vicdanlı halklarını adalet ve iyilikte buluşmaya, zalimlerin zulmünü suratlarına haykırmaya davet ediyoruz ve inanıyoruz ki insanlık vicdanı Siyonizm'i yenecek." ifadelerini kullandı.

Eyleme öğrenci kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları destek verdi.

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Filistin, Politika, Güncel, Son Dakika

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