Çorum'da Huzur Uygulamaları Devam Ediyor

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Çorum Emniyet Müdürlüğünce huzur ve asayiş uygulamalarının sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 20-27 Aralık'ta 97 sabit veya seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde denetim yapıldı.

26 kahvehane veya kıraathane, 21 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 15 otoparkta yapılan denetimde 4 bin 27 kişinin GBT kontrolü gerçekleştirildi.

Denetimlerde, hakkında arama kararı bulunan 3 kişi yakalandı.

Kişi ve araçlarda yapılan aramada ise 14 silah, 117 mermi, 218 sentetik ecza, 15,98 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mevzuata uygun olmayan 13 aracın sürücüsüne de 202 bin 15 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.