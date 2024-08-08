Çorum\'da İnşaat İşçisi 5 Metre Yükseklikten Düşerek Hayatını Kaybetti

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ÇORUM'da kalıp ustası Soner Aslan (38), çalıştığı inşaatta 5 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, mola sırasında birinci katta oturmak için tahta aldığı esnada dengesini kaybeden kalıp ustası Soner Aslan, 5 metre yükseklikten zemine düştü. Kalıp ustasının düştüğünü gören arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan usta, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.