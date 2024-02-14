Çorum'da inşaat iskelesinden düşen işçi hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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Çorum'da inşaat iskelesinden düşen işçi hastanede tedavi altına alındı

Çorum\'da inşaat iskelesinden düşen işçi hastanede tedavi altına alındı

Çorum'un Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7. Cadde'de bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki Nevzat A., iskeleden düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

14.02.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
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Çorum'da inşaat iskelesinden düşerek yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Gülabibey Mahallesi Bağcılar 7. Cadde'de bir inşaatta çalışan Nevzat A. (52), iskeleden toprak zemine düştü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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