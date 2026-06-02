Çorum'da İnşaatta Toprak Kayması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorum'da İnşaatta Toprak Kayması

Çorum\'da İnşaatta Toprak Kayması
02.06.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'da inşaat kazısında toprak kayması meydana geldi, E.Ö. (21) kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

ÇORUM'da bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan E.Ö. (21), çalışma arkadaşları tarafından kurtarıldı. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. İnşaatın temel kazısı sırasında göçük oldu, işçilerden E.Ö. toprak altında kaldı. Durumu fark eden çalışma arkadaşları, E.Ö.'yü kısa sürede bulunduğu yerden çıkararak kurtardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. E.Ö., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, İnşaat, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da İnşaatta Toprak Kayması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

14:30
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
14:10
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu
Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
13:37
Kılıçdaroğlu mu Özel mi DEM Parti, CHP’deki krizle ilgili tavrını belli etti
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizle ilgili tavrını belli etti
13:35
CHP’nin grup toplantısı başladı Özgür Özel partililere hitap ediyor
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:02:03. #7.12#
SON DAKİKA: Çorum'da İnşaatta Toprak Kayması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.