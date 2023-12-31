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Çorum'da Iraklı bir kişi kaldırımda hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da Iraklı bir kişi kaldırımda hayatını kaybetti

Çorum'un Kale Mahallesi'nde kaldırımda hareketsiz yatan bir kişinin Iraklı Abdulhafoor Raad olduğu belirlendi. Raad'ın uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi.

Çorum\'da Iraklı bir kişi kaldırımda hayatını kaybetti
31.12.2023 - 23:09,
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ÇORUM'da kaldırımda yürürken bir anda yere yığılan Iraklı Abdulhafoor Raad (28), yaşamını yitirdi.

Olay akşam saatlerinde Kale Mahallesi Yahya Kemal Bayatlı İlkokulu yakınında yaşandı. Bir kişinin kaldırımda hareketsiz yattığını ve etrafında kan lekelerini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yerde hareketsiz yatan kişinin Iraklı Abdulhafour Raad olduğu belirlendi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Raad'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen yakınları Abdulhafoor Raad'ın uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğünü söyledi. Abdulhafoor Raad cansız bedeni otopsi için cenaze aracına alınarak Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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