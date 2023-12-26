Çorum\'da İŞKUR Hizmetleri Tanıtılıyor

Çorum'da İŞKUR İl Müdürlüğünce verilen hizmetler kentin farklı noktalarında tanıtılıyor.

İŞKUR İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamak ve kurum hizmetlerinin bilinirliğini artırmak amacıyla tanıtım etkinlikleri düzenleniyor.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlara kurulan stantlarda kurumun sağladığı destekler hakkında bilgi veriliyor.

Son olarak kentteki bir alışveriş merkezinde tanıtım standı kuruldu.

Stantta İŞKUR kaydı açılan vatandaşlara iş bulma süreçleri ve kendi işini yapmak isteyenlere verilen destekler anlatılıyor. ???????