Çorum'da 'İzmarit-19' Denetimi: Sigara İzmariti Atanlara Ceza - Son Dakika
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Çorum'da 'İzmarit-19' Denetimi: Sigara İzmariti Atanlara Ceza

Çorum Belediyesi, yere sigara izmariti atanlara yönelik başlattığı 'İzmarit-19' denetimlerinde, 3 kişiye toplam 1350 lira idari para cezası uyguladı. Zabıta ve emniyet ekipleri, dronesiz ve kameralarla gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceğini duyurdu.

21.02.2025 20:35
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Çorum'da "İzmarit-19" denetimi: Sigara izmariti atanlara ceza

ÇORUM - Çorum'da zabıta ekiplerince yapılan "İzmarit-19" denetimlerinde kameralardan yere sigara izmariti attığı tespit edilen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi, emiz şehir imajını korumak ve farkındalık oluşturmak amacıyla dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. "İzmarit-19" adı verilen uygulama kapsamında, yere sigara izmariti atan vatandaşlara yönelik sıkı denetimler başlatıldı. Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yere sigara izmariti atanlara karşı dron, yaka ve şehir izleme kameraları kullanıldı. Yapılan kontrollerde yere sigara izmariti attığı belirlenen 3 kişiye 450'şer lira idari para cezası uygulandı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çorum'un temizlik konusunda ülkenin önde gelen illerinden biri olduğu vurgulanarak, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Denetimlerde memur yaka kamerası, dron ve şehir izleme kameraları kullanılmaktadır. Kamusal alanda yere sigara izmariti atanlar tespit edildiğinde Kabahatler Kanunu'na istinaden 450 TL idari para cezası uygulanacaktır. Çevremizi temiz tutmak her bireyin toplumsal sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmalarını istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da 'İzmarit-19' Denetimi: Sigara İzmariti Atanlara Ceza - Son Dakika

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