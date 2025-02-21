Çorum'da 'İzmarit-19' Denetimi: Sigara İzmariti Atanlara Ceza

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Çorum'da "İzmarit-19" denetimi: Sigara izmariti atanlara ceza

ÇORUM - Çorum'da zabıta ekiplerince yapılan "İzmarit-19" denetimlerinde kameralardan yere sigara izmariti attığı tespit edilen 3 kişiye idari para cezası uygulandı.

Çorum Belediyesi, emiz şehir imajını korumak ve farkındalık oluşturmak amacıyla dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. "İzmarit-19" adı verilen uygulama kapsamında, yere sigara izmariti atan vatandaşlara yönelik sıkı denetimler başlatıldı. Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yere sigara izmariti atanlara karşı dron, yaka ve şehir izleme kameraları kullanıldı. Yapılan kontrollerde yere sigara izmariti attığı belirlenen 3 kişiye 450'şer lira idari para cezası uygulandı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Çorum'un temizlik konusunda ülkenin önde gelen illerinden biri olduğu vurgulanarak, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. Açıklamada, "Denetimlerde memur yaka kamerası, dron ve şehir izleme kameraları kullanılmaktadır. Kamusal alanda yere sigara izmariti atanlar tespit edildiğinde Kabahatler Kanunu'na istinaden 450 TL idari para cezası uygulanacaktır. Çevremizi temiz tutmak her bireyin toplumsal sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın bu konuda daha hassas olmalarını istiyoruz" ifadelerine yer verildi.