Çorum'da Jandarma Genel Komutanlığı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Son Dakika
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Çorum'da Jandarma Genel Komutanlığı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Çorum\'da Jandarma Genel Komutanlığı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi

Çorum'da Jandarma Genel Komutanlığının düzenlediği 'Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma' temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, öğrencileri okullarında ziyaret ederek, Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen hediyeleri öğrencilere teslim etti.

22.02.2024 15:33  Güncelleme: 15:34
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Çorumda, Jandarma Genel Komutanlığının "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığınca Cumhuriyet'in 100. Yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Türkiye genelinde "Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma" temalı resim yarışması düzenlendi.

Yarışmada Çorum'dan ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde İskilip Ebussuud Efendi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Aras Arda Akkoca, 23 Nisan Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Nisa Beren Gökgöz ve Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Derya Aydın birincilik elde etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, öğrencileri okullarında ziyaret ederek, Jandarma Genel Komutanlığınca gönderilen hediyeleri öğrencilere teslim etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Çorum, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'da Jandarma Genel Komutanlığı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi - Son Dakika

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