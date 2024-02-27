Çorum'da kamyonet çarptı: 9 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da kamyonet çarptı: 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Çorum\'da kamyonet çarptı: 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Çorum'un Gülabibey Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki çocuk, F.D. idaresindeki kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

27.02.2024 14:43  Güncelleme: 14:45
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Çorum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

F.D. (42) idaresindeki 55 ALS 268 plakalı kamyonet, Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y.Ş'ye (9) çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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