Çorum'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
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Çorum'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Çorum'da etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köylerdeki tüm okullar, 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle tatil edildi. Valilik açıklamasında, öğrenci hareketliliği dikkate alınarak bu kararın alındığı belirtildi.

19.02.2025 08:48
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ÇORUM'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün, merkez ve bağlı köylerde okullar tatil edildi.

Çorum Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte başlayan kar yağışı ve hava koşulları sebebiyle olumsuz durumlar oluşabileceği ifade edilerek, "Öğrenci hareketliliği dikkate alınarak, ilimiz merkez ilçesi ve bağlı köylerinde, resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında Valiliğimiz kararıyla eğitim ve öğretime 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Okullara ara verilen günde, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personel, malül, engelli, hamile ve kronolojik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir" denildi.

Ayrıca Osmancık ve Alaca ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Çorum'da Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika

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