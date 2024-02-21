Çorum'da kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan baba hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika
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Çorum'da kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan baba hastanede tedavi altına alındı

Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde N.Ü, sokakta kavga eden çocukları K.Ü. ve E.Ü'yü ayırmak isterken bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli K.Ü, polis tarafından yakalandı. Baba N.Ü'nün sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

21.02.2024 09:13  Güncelleme: 09:18
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Çorum'da kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan baba, hastanede tedavi altına alındı.

Ulukavak Mahallesi Fatih Caddesi'nde N.Ü, sokakta kavga eden çocukları K.Ü. (18) ile E.Ü'yü (21) ayırmak isterken bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan K.Ü, polis ekiplerince Anadolu 1. Sokak'ta yakalandı.

N.Ü'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.??????????????

Çorum\'da kardeşler arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan baba hastanede tedavi altına alındı
Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Çorum, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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