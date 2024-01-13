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Çorum'da kavga eden kardeşlerden biri bıçakla yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da kavga eden kardeşlerden biri bıçakla yaralandı

Çorum'un Üçtutlar Mahallesi'nde Suriye uyruklu iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşerek bıçakla yaralanmaya neden oldu. Yaralanan kardeş hastaneye kaldırılırken, polis diğer kardeşi yakalamak için çalışma başlattı.

Çorum\'da kavga eden kardeşlerden biri bıçakla yaralandı
13.01.2024 - 19:59,  Güncelleme: 19:59
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Çorum'da kavga eden yabancı uyruklu iki kardeşten biri bıçakla yaralandı.

Suriye uyruklu Ş.K. (17) ile kardeşi Y.K. (14) arasında Üçtutlar Mahallesi Muratevler 18. Sokak'taki ikametlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.K, ağabeyini bıçakla yaraladı.

İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Ş.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Y.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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