Çorum'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan aynı aileden 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Baki K. idaresindeki 06 FV 730 plakalı hafif ticari araç, Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi Bayat Gediği mevkisinde refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Karanfil K, çocukları Gamze K. ve Arda K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Çorum'da Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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