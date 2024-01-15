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Çorum'da traktörünü temizlemek için girdiği baraj gölünde mahsur kalan sürücü ve kedi kurtarıldı - Son Dakika
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Çorum'da traktörünü temizlemek için girdiği baraj gölünde mahsur kalan sürücü ve kedi kurtarıldı

Çorum'da Gazi Eyvaz isimli sürücü, traktörünü temizlemek için girdiği Hatap Barajı Gölü'nde mahsur kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Eyvaz ve traktörde bulunan kedisi güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Eyvaz, traktörün çalışmaması nedeniyle mahsur kaldığını belirtti.

Çorum\'da traktörünü temizlemek için girdiği baraj gölünde mahsur kalan sürücü ve kedi kurtarıldı
15.01.2024 - 14:09,  Güncelleme: 14:28
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Çorum'da traktörünü temizlemek için girdiği baraj gölünde mahsur kalan sürücü ile araçtaki kedisi, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Gazi Eyvaz, 19 ACN 409 plakalı çamurlu traktörünü temizlemek için Hatap Barajı Gölü'ne girdi.

Yaklaşık 50 metre kıyıdan uzaklaşan ve traktörünü temizleyen Eyvaz, tekrar kıyıya çıkmak istediğinde traktörünü hareket ettiremedi.

Eyvaz'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bir dalgıcın yüzerek götürdüğü halatla çekiciye bağlanan traktör kıyıya çekildi.

Traktör sahibi Eyvaz ve traktörde bulunan Hamsi isimli kedisi kurtarıldı.

Eyvaz, AA muhabirine, traktördeki çamuru temizlemek için suya girdiğini ancak daha sonra traktörün çalışmamasından dolayı mahsur kaldığını söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Çorum'da traktörünü temizlemek için girdiği baraj gölünde mahsur kalan sürücü ve kedi kurtarıldı - Son Dakika
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