Çorum'da Motosikletli Kurye Yaya Çarptı - Son Dakika
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Çorum'da Motosikletli Kurye Yaya Çarptı

Çorum\'da Motosikletli Kurye Yaya Çarptı

Çorum'da bir motosikletli kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan bir gence çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı genç hastaneye kaldırılırken, kurye ise gözaltına alındı.

11.07.2024 17:42
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ÇORUM'da, motosikletli kurye Erkan B. (26), yolun karşısına geçen Eymen K.'ye (15) çarptı. Eymen K.'nin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Gazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kurye Erkan B. idaresindeki 19 HN 970 plakalı motosikletle, yaya geçidinde koşarak yolun karşısına geçen Eymen K.'ye çarptı. Kazayı görenler yaralının yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eymen K., ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü kurye ise gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaynak: DHA

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