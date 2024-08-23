Çorum\'da müstakil evde çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

Güncel

Çorum'un Kargı ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yeni Mahalle Birlik Sokak'ta Türkan Sert'e ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine eve itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kargı Belediyesi itfaiye ekipleri, evin bir odasında çıkan yangına hızla müdahale ederek yangının eve yayılmasını önledi.

Can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.