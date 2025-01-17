Çorum\'da Öğrenciler Karnelerini Aldı

Güncel

Çorum'un ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı.

Kargı'da 11 okulda 1350 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Uluçay, Atatürk İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.

Akman, öğrencilere tatillerini verimli geçirmeleri, dinlenmenin yanı sıra kitap okuma etkinlikleri yapabileceklerini, arkadaşları ile bir araya gelerek farklı spor faaliyetlerine katılabileceklerini belirterek, eğitim öğretimin ikinci dönemine dinlenmiş ve mutlu bir şekilde tekrar başlamalarını dilediğini söyledi.

Bayat ilçesinde ise 1650 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Bahadır Ünlü ve İlçe Milli eğitim Müdürü Murat Fırat, Cumhuriyet İlkokulu'nda ilk defa karne heyecanı yaşayan 1. sınıf öğrencilerine Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gelişim raporlarını verdi.

Yüce, öğrencilere tatilde iyice dinlenip ikinci döneme dinlenmiş şekilde başlamalarını tavsiye etti.

Oğuzlar ilçesindeki Oğuzlar İlkokulu'nda düzenlenen törende Kaymakamı Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, İlçe Emniyet Amiri Osman Esat Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Yılmaz ve beraberinki protokol üyeleri, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Ardından öğrencilere karnelerini dağıtan Yılmaz, tatilde dinlenmenin yanı sıra kitap okumayı ihmal etmemelerini öğütledi.