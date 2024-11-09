Çorum'da Öğretmen Akademileri Programı Başlatıldı - Son Dakika
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Çorum'da Öğretmen Akademileri Programı Başlatıldı

Çorum\'da Öğretmen Akademileri Programı Başlatıldı

Çorum'da düzenlenen programda öğretmenlerin gelişimine yönelik katkılar vurgulandı.

09.11.2024 09:46
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Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Öğretmen Akademileri Programı" yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün açıklamasına göre, Vali Ali Çalgan, Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Öğretmen Akademileri Projesi'nin öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise programın Çorum'da eğitimin çıtasını daha yukarı seviyelere taşıyacağını kaydetti.

Çalgan, "Ülkemizin geleceğine olan güçlü inancımızla, öğretmenlerimize yapılan her yatırımın, öğrencilerimize ve dolayısıyla yarınlarımıza yapılan yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Alanında uzman katılımcılarımıza ve programda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Programda konuşmaların ardından öğretmenler, edebiyat ve müzik akademileri kapsamında şiir okudu, türküler seslendirdi.

Törende Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da "ilk ders" olarak "şehir ve mekanlar" konusunu işledi.

Akademiye katkıda bulunanlara teşekkür plaketi verilen etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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